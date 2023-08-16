Детские кардиохирурги Челябинска переставили на место сосуды сердца у новорожденного ребёнка

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На вторые сутки после рождения девочку экстренно доставили в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России.



При обследовании был поставлен диагноз – транспозиция магистральных сосудов, когда сосуды расположены неправильно



— Это один из самых сложных врожденных пороков, и оптимальное время для хирургического вмешательства – первая-вторая неделя жизни, в которые нужно успеть прооперировать новорожденного. Иначе очень быстро сердце увеличивается в размерах, появляется жидкость в полостях, увеличивается печень, появляются отеки, — отмечает детский кардиохирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Владислав Богданов.



Малышка была вовремя прооперирована. Детские кардиохирурги поменяли местами аорту, легочную артерию и коронарные сосуды, вернув их в правильное положение.



Уже к вечеру после операции девочка стала чувствовать себя лучше. Спустя три недели ребёнка выписали домой, сообщает пресс-служба минздрава России.

Фото: пресс-служба минздрава России