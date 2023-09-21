В Пестравском районе 20-летний парень украл аккумуляторы с нескольких машин

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В отдел полиции Пестравского района обратилась жительница села Марьевка с заявлением о пропаже аккумуляторной батареи. Женщина пояснила полицейским, что ночью неизвестные лица вскрыли ее автомобиль марки ВАЗ 21099, припаркованный возле дома. Причиненный ей материальный ущерб она оценила на сумму более 5 000 рублей.



Полицейские опросили соседей и установили возможных свидетелей произошедшего. По данным сотрудников полиции в эту же ночь совершено хищение еще нескольких аккумуляторов и одной магнитолы из отечественных автомобилей, припаркованных около домовладений по улице Ленина. Ущерб составил более 19 000 рублей.



В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступлений - ранее не судимого уроженца города Чапаевск 2003 года рождения в соседнем районе. В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что сдал часть похищенных аккумуляторов, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории ближайших районов.

Фото: ГУ МВД СО