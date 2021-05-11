В Кинеле директор продуктового магазина за дачу взятки будет отвечать перед судом

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Следственным отделом Кинеля завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в "даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".

12 февраля владелица продуктового магазина, находясь в служебном кабинете отдела полиции, передала сотруднику полиции 15 тысяч рублей за несоставление в отношении продавца магазина протокола об административном правонарушении за продажу несовершеннолетнему алкоголя. Однако, сотрудник полиции от денежного вознаграждения отказался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ СО.

Фото: СУ СК РФ СО