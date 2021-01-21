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В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги работы в 2020-ом году

21 января 2021 10:26
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В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги работы в 2020-ом году

На протяжении 2020 года служебно-боевые задачи выполнялись в условиях введения ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Несмотря на это, территориальное Управление обеспечило безусловное выполнение поставленных задач, благодаря слаженной работе всех подчиненных подразделений.
Сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области на регулярной основе оказывали содействие своим коллегам из ФСБ, следственного комитета, прокуратуры, полиции при задержании преступников, пресечении различного рода правонарушений, проведении оперативных мероприятий и следственных действий по резонансным уголовным делам. В общей сложности бойцы ОМОН, СОБР и авиационного отряда специального назначения приняли участие более чем в 3 400 специальных мероприятиях.
Значительный вклад в укрепление правопорядка, имущественной безопасности и антитеррористической защищенности внесли подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.  В ходе несения службы экипажи вневедомственной охраны пресекли более 1 000 преступлений, выявили свыше 120 граждан, находившихся в розыске (67 – в федеральном и 57 – в местном).
В 2020 году по заключенным договорам личный состав обеспечил надежную охрану порядка 22 тыс. объектов, квартир, мест проживания и хранения имущества граждан. Сумма денежных средств, перечисленных в федеральный бюджет, превысила 339 млн. рублей. Краж с охраняемых объектов не допущено.
В течение года подразделения лицензионно-разрешительной работы осуществляли контроль за более чем 79 тыс. граждан, более 400 частных охранных организаций, 49 юридических лиц с особыми уставными задачами, в пользовании которых находится порядка 145 тыс. единиц оружия. Специалисты ЛРР исполнили свыше 53 тыс. заявлений на оказание гражданам и юридическим лицам государственных услуг, 98% из них – в электронном виде.


Совместно с сотрудниками органов внутренних дел проведено более 72 тыс. проверок владельцев гражданского огнестрельного оружия. За не соблюдение требований действующего законодательства составлено около 4 тыс. протоколов об административных правонарушениях, изъято около 2 тыс. единиц оружия, аннулировано более 200 разрешительных документов на хранение и ношение оружия, 24 удостоверения частного охранника.
Подводя итоги, начальник управления генерал-майор полиции Александр Эсауленко поблагодарил личный состав за проделанную работу и напомнил, что наступающий год пройдет под эгидой сразу двух юбилейных событий: 210-летия со дня образования войск правопорядка и 5-летия создания Росгвардии. Руководитель выразил уверенность,  что в этот значимый год сотрудники и военнослужащие Росгвардии продолжат наращивать потенциал, действовать слаженно и добиваться высоких результатов в служебно-боевой деятельности.

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Комментарии

Закон
21 января 2021  10:26
В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги работы в 2020-ом году
В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги работы в 2020-ом году
На протяжении 2020 года служебно-боевые задачи выполнялись в условиях введения ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной...Закон
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