В Тольятти адвокат и его двое знакомых осуждены за "покушение на мошенничество"

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Собранные следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора адвокату и двух местным жителям. Они признаны виновными по статье "Покушение на мошенничество".

Следствием и судом установлено, что с ноября 2022 года адвокатом осуществлялось оказание юридической помощи гражданину по уголовному делу, возбужденному органами внутренних дел по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".

"В 2023 году осужденные сообщили подследственному гражданину ложные сведения о том, что могут оказать содействие в назначении ему судом менее строгого вида наказания из предусмотренных за совершенное преступление, а также в освобождении от привлечения к уголовной ответственности, потребовав за услуги денежные средства в размере 2 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Но потерпевший обратился с заявлением о неправомерных действиях злоумышленников в УФСБ СО. После чего, осужденные получили от гражданина, уже действующего в рамках «оперативного эксперимента», два миллиона рублей, но их незаконные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Приговором суда адвокату назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, а двум другим злоумышленникам – по 2 года лишения свободы каждому. Отбывать наказание все они будут в исправительной колонии общего режима.

Фото: СУ СКР СО