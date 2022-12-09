В Сызрани 17-летний молодой человек избил мужчину возле бара 

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Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, подозреваемого в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью" мужчине.

В сентябре 2022 года, ночью, пьяный подозреваемый, находясь возле бара в Сызрани, в ходе ссоры причинил тяжкие телесные повреждения своему оппоненту – 37-летнему местному жителю. После проведенных хирургических операций потерпевший находится на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-служба СУ СКР СО.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО