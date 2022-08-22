В Ставропольском районе двое мужчин ответят перед судом за "убийство, сопряженное с разбоем"

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Следственным отделом Жигулевска завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Ставропольского района. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении нескольки преступлений.

9 сентября 2021 года обвиняемые находились в одном из баров села Ягодное Ставропольского района.

"В ходе распития спиртных напитков у мужчин возник преступный умысел на хищение денежных средств у ранее незнакомого им местного жителя, находящегося в данном заведении. В целях реализации задуманного, обвиняемые проследовали за потерпевшим, вышедшим из бара, до неосвещенного участка местности, где, применяя насилие, похитили у последнего имущество на общую сумму более 2 тысяч рублей, после чего попытались скрыться с места преступления", - сообщили в пресс-служба СУ СКР СО.

Чтобы вернуть свое имущество потерпевший догнал одного из обвиняемых. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой обвиняемый нанёс оппоненту не менее двух ударов в грудь ранее похищенным у него туристическим ножом, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший от полученных травм скончался.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО