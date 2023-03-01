В Самарской области сотрудник фирмы ритуальных услуг за дачу взятки патологоанатому ответит перед судом

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении председателя производственного кооператива, обвиняемого по статье "Дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере".

"В 2021 году обвиняемый на постоянной основе передавал денежные средства в качестве взятки врачу-патологоанатому городской больницы за предоставление информации о лицах умерших в больнице, их персональных данных и персональных данных их родственников; за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших, по оказанию комплекса услуг связанных с подготовкой тел умерших к захоронению, которые умерли как в больнице, так и за её пределами; за организацию приема и хранения в холодильной камере патологоанатомического отделения тел умерших за пределами медицинского учреждения. Всего были переданы денежные средства на общую сумму более 830 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.

По уголовному делу, возбужденному в отношении врача-патологоанатома, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО