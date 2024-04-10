Я нашел ошибку
Главные новости:
Общественники дали положительную оценку деятельности подразделений.
«Гражданский мониторинг»: в Челно-Вершинском районе общественники  проверили работу подразделений территориального ОВД
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области.
В Самаре обсудили концепцию научно-технологического развития региона
Выкопка сеянцев идет и вручную, и с помощью техники.
В питомниках Самарской области подготовили более 5 млн сеянцев лесных растений
В Управлении Росреестра по Самарской области состоялось рабочее совещание с представителями кредитных организаций.
В самарском Росреестр обсудили важные вопросы взаимодействия с кредитными организациями
До 30 апреля 2024 года у самарцев есть возможность выразить свою позицию и проголосовать за выбранное общественное пространство.
Трудовые коллективы Самары информируют о способах голосования за общественные пространства
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +17, +19°С.
11 апреля в регионе без осадков, до +19°С
Самарец признан судом виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
В Самарской области признанный судом виновник ДТП оплатит работу санавиации - более 680 тысяч рублей
Более 100 пациентов уже прошли обследование на нем.
В Самарском областном кардиодиспансере  заработал новый ангиограф
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.75
0.17
EUR 100.75
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает отметить День космонавтики
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области признанный судом виновник ДТП оплатит работу санавиации - более 680 тысяч рублей

10 апреля 2024 14:57
188
Самарец признан судом виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Суд удовлетворил исковые требования Сызранского транспортного прокурора о возмещении в региональный бюджет ущерба в размере более 680 тысяч рублей.

Установлено, что затраты на полет санитарного вертолета «Ансат» возникли в результате совершения в ноябре 2021 года жителем Самары ДТП, за совершение которого он признан судом виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Сызранский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возмещении виновным лицом в региональный бюджет ущерба в виде денежных средств, затраченных на оплату выполненных авиационных работ по транспортировке пострадавшего в размере свыше 680 тысяч рублей.

Советский районный суд г. Самара исковые требования прокурора удовлетворил, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области.
10 апреля 2024  16:23
В Самаре обсудили концепцию научно-технологического развития региона
105
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
10 апреля 2024  13:17
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
174
В этом году в Самаре будет запущен Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом
10 апреля 2024  12:11
В этом году в Самаре будет запущен Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом
283
Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам
10 апреля 2024  10:00
Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам
222
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
1221
Весь список