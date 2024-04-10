В Самарской области признанный судом виновник ДТП оплатит работу санавиации - более 680 тысяч рублей

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Суд удовлетворил исковые требования Сызранского транспортного прокурора о возмещении в региональный бюджет ущерба в размере более 680 тысяч рублей.

Установлено, что затраты на полет санитарного вертолета «Ансат» возникли в результате совершения в ноябре 2021 года жителем Самары ДТП, за совершение которого он признан судом виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Сызранский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возмещении виновным лицом в региональный бюджет ущерба в виде денежных средств, затраченных на оплату выполненных авиационных работ по транспортировке пострадавшего в размере свыше 680 тысяч рублей.

Советский районный суд г. Самара исковые требования прокурора удовлетворил, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.