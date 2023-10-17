В Самаре организована доследственная проверка по факту массовой драки между подростками и мигрантами

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Как сообщается в соцмедиа, 16 октября в городе Самаре произошла драка между подростками и мигрантами. По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются участники и обстоятельства происшествия, а также причины конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Как пишет РИА Новости, ранее в соцсетях появилась информация о драке, которая якобы произошла вечером 16 октября между подростками и мигрантами в парке Победы. Под видеороликом с потасовкой указано, что ее участникам было от 8 до 15 лет, а также молодые люди от 18 до 30 лет. Причина конфликта не уточняется.

Фото: freepik.com