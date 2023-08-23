В Самаре пасынок убил отчима во время пьяной ссоры

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21 августа в подъезде дома, расположенного в Советском районе Самары обнаружено тело 37-летнего местного жителя, с признаками насильственной смерти в виде колото-резаной раны в области грудной клетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям и оперативно - розыскным мероприятиям в кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 20-летний пасынок погибшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По версии следствия подозреваемый вместе со своим отчимом распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему смертельное ранение, после чего скрылся с места преступления.

22 августа подозреваемый был задержан. В ходе допроса он подтвердил свою причастность к совершению преступления, с ним проведена проверка показаний на месте.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО