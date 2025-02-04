В Самаре директор муниципального предприятия, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом

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Следственным отделом по Октябрьскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального предприятия, обвияемого в получении взятки.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый получал ежемесячно от директора ООО 20 тысяч рублей за предоставление в аренду помещения, находящегося на праве хозяйственного ведения и состоящего на балансе муниципального предприятия, без заключения договора аренды и внесения полученных денежных средств на баланс муниципального предприятия. Всего мужчина обратил в свою пользу 220 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО