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Суд арестовал мэра Белогорска, подозреваемого во взятке

6 ноября 2021 20:10
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Его взяли под стражу на два месяца.

Глава администрации города Белогорска (Республика Крым), который во вторник был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,4 млн рублей, арестован на два месяца. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Решением Киевского районного суда города Симферополя [ему] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В среду сообщалось, что в отношении главы администрации Белогорска, который во вторник был задержан при получении взятки, возбуждено уголовное дело. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что чиновник был задержан с поличным. В пресс-службе Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю сообщали, что чиновник был задержан "после получения от предпринимателя взятки в размере 1,4 млн рублей" вместе с предполагаемым посредником в получении взятки. Оперативные действия провели сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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