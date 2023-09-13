Сотрудники исправительной колонии №3 при досмотре у мужчине в обуви нашли марихуану

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Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом.



В комнате длительного свидания сотрудники ИК-3 УФСИН России по Самарской области во время досмотра гражданина Д., принесшего передачу осужденному, в обуви обнаружили два свертка, перемотанных прозрачным целлофаном. В результате тщательного осмотра обуви гражданина их обнаружили под стелькой спортивных кроссовок. В свертках находилось вещество растительного происхождения.



Вещество было передано на экспертизу. По ее результатам установлено, что это марихуана весом 11,25 грамм. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО