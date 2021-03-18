Сотрудники ИК-16 Самарской области предотвратили попытку переброса 

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Сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии № 16 на прилегающей территории к исправительному учреждению при попытке переброса задержан гражданин Н.

У злоумышленника при проведении досмотра изъято 2 свертка, перемотанных скотчем. Внутри оказалось 4 сотовых телефона. Со слов задержанного, данные свертки он хотел доставить на территорию исправительного учреждения путем переброса через заграждение.

Составлены материалы об административном правонарушении, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: УФСИН России по Самарской области