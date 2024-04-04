Самарские таможенники не позволили: крокодила по кличке Бакс пытались незаконно вывезти в Казахстан

Сотрудники Самарской таможни вместе с пограничниками предотвратили незаконный вывоз живого крокодила в Казахстан, сообщает пресс-служба ФТС России.
В пункте пропуска "Орск" таможенники при проверке обнаружили в кузове малотоннажного грузовика, среди дргих вещей, деревянный ящик с живым крокодилом длиной в 1,8 метра.
За рулем грузовика находился житель Ростовской области. У него отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу, однако имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт.
Согласно документу, крокодила зовут Бакс. Мужчина приобрел его в 2009 году.
Рептилию изъяли. Проводятся оперативные мероприятия.
Фото: ФТС России