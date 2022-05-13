Прокуратура начала проверку после гибели собаки на рейсе "Аэрофлота" Челябинск - Москва

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Транспортная прокуратура проводит проверку после гибели собаки во время перелета из Челябинска в Москву на борту самолета "Аэрофлота". Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям в СМИ о возможных нарушениях прав пассажиров при перевозке животных ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", - сообщила Короткова. - В случае выявления нарушений будут рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования".

Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

В пятницу утром ряд СМИ сообщил, что пассажирка рейса Челябинск - Москва авиакомпании "Аэрофлот" сдала в багаж собаку в специальной переноске, однако по прибытии хозяйка обнаружила животное без признаков жизни. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил провести прокурорскую проверку по факту гибели собаки и повторно обратился к "Аэрофлоту" с просьбой разрешить владельцам брать на борт более крупных животных, как это сделали уже многие российские авиаперевозчики.

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