Приревновал: в Самарской области мужчина до смерти избил знакомого

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Богатовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 4 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в подъезде дома по месту своего жительства, на почве ревности нанес множественные удары 46-летнему мужчине, у которого ранее были близкие отношения с сожительницей обвиняемого. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

В ходе предварительного расследования обвиняемый был заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО