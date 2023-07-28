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Инспектор ДПС в Самаре подозревается в "мелком взяточничестве" 

28 июля 2023 17:57
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Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело по информации, размещенной в одном из телеграм-каналов, в отношении старшего инспектора полка ДПС города, подозреваемого в совершении преступления по статье "Мелкое взяточничество".

По версии следствия, 10 июля подозреваемый, находясь на улице Молодежной, получил от гражданина деньги за не составление протокола об административном правонарушении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По данному факту начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Игорем Ивановым назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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