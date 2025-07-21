Эквилибрист: самарские полицейские установили нарушителя, перевозившего пассажира на самокате необычным способом

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В Самаре полицейские установили нарушителя, перевозившего пассажира на самокате.

Сотрудники Госавтоинспекции Самары оперативно установили личность водителя электросамоката, который грубо нарушил правила дорожного движения. Мужчина перевозил на своём транспортном средстве пассажира весьма необычным способом — посадив его себе на плечи. Информацию о нарушении ПДД РФ полицейские выявили при мониторинге социальных сетей.

По результатам проверки представители кикшеринговой компании приняли строгие меры в отношении нарушителя. Его аккаунт заблокирован, а также наложены штрафные санкции. Такие меры призваны предотвратить подобные инциденты в будущем и напомнить пользователям о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение проверки по данному факту. Полицейские напоминают всем пользователям электросамокатов о важности соблюдения правил дорожного движения и недопустимости опасных экспериментов на дорогах города.

Подобные нарушения не только создают угрозу жизни и здоровью участников движения, но и могут привести к серьёзным правовым последствиям. Сотрудники полиции призывают жителей региона ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих при использовании средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: freepik.com