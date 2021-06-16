Двух самарцев будут судить за организацию и проведение азартных игр

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Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору".

"В 2020 году местный житель предложил своему знакомому принять участие в проведении азартных игр в нежилом помещении на улице Победы. Один из обвиняемых, осуществлял организаторские функции, а именно: предоставлял нежилое помещение с установленным в нем игровым оборудованием и необходимым программным обеспечением для незаконного проведения азартных игр посредством сети «Интернет», а также контролировал деятельность игрового клуба. В обязанности второго входило непосредственное проведение азартных игр за денежное вознаграждение", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБиПК Самары.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО