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Бывшего режиссера "Ералаша" Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию

21 июля 2022 19:28
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Мужчина находится под арестом с октября 2020 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Солнцевский суд Москвы в четверг приговорил к 14 годам колонии бывшего режиссера, сценариста и постановщика "Ералаша" Илью Белостоцкого по делу о педофилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру столицы.

"С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.

Заседание проходило в закрытом режиме, как и всегда в делах, когда затрагиваются интересы детей и подростков.

На стадии следствия Белостоцкий обвинялся по более мягкой статье – о развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Сейчас же ему вменяется некое действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы).

Мужчина находится под арестом с октября 2020 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С середины нулевых работал постановщиком в "Ералаше". В пресс-службе киножурнала заявили, что заинтересованы в объективном расследовании, и отметили, что в "Ералаше" работа режиссера предполагает разовую проектную занятость и "всегда контролируется", "на всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель".

 

Фото:   РИА Новости / Антон Денисов

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