Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершено расследование уголовного дела в отношении 16 осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 Самарской области, в возрасте от 22 до 37 лет. 
16 осужденных самарской ИК пойдут под суд за массовые беспорядки в колонии
В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. Массовых мероприятий в этом году проводить не планируется.
В Самаре обсудили подготовку к Масленице
Они признаны виновными в покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве.
В Самаре осуждены местный житель и адвокат
В приложении "Сбербанк онлайн" уже появился инструмент, который позволяет узнать, насколько скомпрометированы номера мобильных телефонов или электронной почты пользователя приложения.
Сбербанк запустит через "Сбербанк онлайн" определитель номеров входящих звонков мошенников
В соревнованиях девушек серебро завоевала Анастасия Вербицкая из Сызрани.
 Москве состоялось первенство России по гребле-индор
Аукцион по продаже арт-объекта "Аленушка" состоялся 15 февраля.
"Башспирт" хотел купить нововоронежскую Аленку как символ "паленой" водки
Принять участие в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений.
Детский творческий конкурс, посвященный 20-летию ДДН состоится в Самарской области
Акселератор помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства.
Сбер масштабирует на всю страну программу развития предпринимательских талантов у школьников SberZ
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.31
-0.63
EUR 88.98
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открылась фотовыставка Банка России «Магия театра»
В Самарской филармонии состоится второй концерт из цикла «Солисты оркестра «Виртуозы Москвы»
«Читай. Дари. Люби»: Книжный фримаркет в СОУНБ
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

16 осужденных самарской ИК пойдут под суд за массовые беспорядки в колонии

15 февраля 2021 18:31
68
Завершено расследование уголовного дела в отношении 16 осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 Самарской области, в возрасте от 22 до 37 лет. 

Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16 осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 Самарской области, в возрасте от 22 до 37 лет. 

По версии следствия, 8 февраля 2019 года осужденные ИК-5 СО, сломав металлические ограждения, проникли в барак одного из отрядов.

В СК СО пояснили:

"Находясь в бараке, обвиняемые, используя в качестве оружия различные предметы, с целью воспрепятствования исправлению осужденных и из мести за оказание ими содействия администрации исправительного учреждения, применили насилие в отношении 19 осужденных отряда, причинив вред их здоровью различной степени тяжести. Кроме того, злоумышленники подожгли и уничтожили имущество исправительного учреждения, причинив материальный ущерб на общую сумму в 398 тысяч рублей."

Сотрудниками ИК-5  в течение 30 минут прекратили беспорядки. 

В ходе предварительного следствия вину свою в совершении преступлений обвиняемые не признали.

Однако их вина подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами выемок и осмотров изъятых предметов и документов, заключениями судебных экспертиз, иными собранными по делу доказательствами.

Уголовное дело насчитывает 80 томов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
15 февраля 2021  18:31
Завершено расследование уголовного дела в отношении 16 осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 Самарской области, в возрасте от 22 до 37 лет. 
16 осужденных самарской ИК пойдут под суд за массовые беспорядки в колонии
Завершено расследование уголовного дела в отношении 16 осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 Самарской области, в возрасте от 22 до 37 лет.  Закон
61
15 февраля 2021  17:56
Они признаны виновными в покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве.
В Самаре осуждены местный житель и адвокат
Они признаны виновными в покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве. Закон
59
12 февраля 2021  10:25
В Самарской области прошла Всероссийская акция Узнай о своих долгах»
В Самарской области прошла Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
В результате проведения акции окончено 86 исполнительных производств на сумму почти 300 тысяч рублей. Закон
1032
11 февраля 2021  22:01
Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, которые повлекли по неосторожности смерть человека.
В Самаре при пожаре на  складе погибла женщина
Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Закон
1302
11 февраля 2021  16:52
1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.
РКН предлагает дополнить закон о регулировании соцсетей административной ответственностью
1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Закон
1252
11 февраля 2021  14:17
Возбуждено уголовное дело.
В Аэропорту самарские таможенники задержали россиянина с сильнодействующими веществами 
Возбуждено уголовное дело. Закон
1057
10 февраля 2021  09:17
В прокуратуре Самары ежедневно осуществляется прием граждан
    Личный прием граждан прокурором г. Самары Ярыгиным А.В. осуществляется каждую среду. Закон
1097
Весь список
Происшествия
15 февраля 2021  13:51
Грузовик и две легковушки столкнулись в Самаре из-за снегопада
Грузовик и две легковушки столкнулись в Самаре из-за снегопада
В воскресенье, 14 февраля, в Самаре три автомобиля попали в ДТП на Зубчаниновском шоссе. Происшествия
186
15 февраля 2021  13:36
В Сызрани транспортные полицейские выявили факт нарушения авторских и смежных прав
В Сызрани транспортные полицейские выявили факт нарушения авторских и смежных прав
52-летний мужчина за денежное вознаграждение установил на компьютер незаконно приобретенные им программы. Происшествия
164
15 февраля 2021  11:08
В Тольятти спасатели вытащили мужчину, застрявшего в решетке
В Тольятти спасатели вытащили мужчину, застрявшего в решетке
По предварительным данным, он был нетрезв. Происшествия
302
Весь список
Криминал
15 февраля 2021  10:35
Укравшего забор вора в Приволжье нашли по следам на снегу
Укравшего забор вора в Приволжье нашли по следам на снегу
Чугунные трубы соседа он выкопал и продал случайному знакомому. Криминал
249
14 февраля 2021  12:58
Карманник в ТЦ похитил у тольяттинки дорогой телефон
Карманник в ТЦ похитил у тольяттинки дорогой телефон
Женщина совершала покупки и забыла закрыть свою сумку, в которой находился дорогостоящий гаджет. Криминал
717
14 февраля 2021  10:45
Сызранцу предъявлено обвинение в краже со взломом
Сызранцу предъявлено обвинение в краже со взломом
Он похитил рабочий инвентарь и пропил его. Криминал
608
Весь список
Видео
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
6944
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
12033
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
11502
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
51343
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
53084
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
52604
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую
15 февраля 2021  14:01 
В Самаре временно перекрыли улицу Ленинградскую
Причиной стала коммунальная авария на водопроводе. Благоустройство региона
295
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
15 февраля 2021  13:26 
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
321
В Самарской области за сутки на 15 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
15 февраля 2021  12:54 
В Самарской области за сутки на 15 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2822, вылечились и выписаны 41905 человек.  Здравоохранение
460
В Самарской области за сутки на 13 февраля выявлен 298 заболевших коронавирусом
13 февраля 2021  12:22 
В Самарской области за сутки на 13 февраля выявлен 298 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 7 человек. Здравоохранение
3120
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
6017
Весь список
Акценты
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
6037
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
12 февраля 2021  12:27 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза... Политика региона
5928
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
11 февраля 2021  15:49 
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
4371
Весь список
Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
1735
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
7699
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
17510
Весь список
Новости Тольятти
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
3483
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
3437
10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
5373
Весь список