16 осужденных самарской ИК пойдут под суд за массовые беспорядки в колонии

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16 осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 Самарской области, в возрасте от 22 до 37 лет.

По версии следствия, 8 февраля 2019 года осужденные ИК-5 СО, сломав металлические ограждения, проникли в барак одного из отрядов.

В СК СО пояснили:

"Находясь в бараке, обвиняемые, используя в качестве оружия различные предметы, с целью воспрепятствования исправлению осужденных и из мести за оказание ими содействия администрации исправительного учреждения, применили насилие в отношении 19 осужденных отряда, причинив вред их здоровью различной степени тяжести. Кроме того, злоумышленники подожгли и уничтожили имущество исправительного учреждения, причинив материальный ущерб на общую сумму в 398 тысяч рублей."

Сотрудниками ИК-5 в течение 30 минут прекратили беспорядки.

В ходе предварительного следствия вину свою в совершении преступлений обвиняемые не признали.

Однако их вина подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами выемок и осмотров изъятых предметов и документов, заключениями судебных экспертиз, иными собранными по делу доказательствами.

Уголовное дело насчитывает 80 томов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области