Яндекс и Российский Футбольный Союз объявляют о партнёрстве

Яндекс Пэй, Яндекс Плюс и Свои Плюсы станут официальными партнёрами сборных России и Кубка России по футболу. Пользователям будут доступны специальные возможности и предложения.

Яндекс Пэй, программа лояльности Свои Плюсы, мультиподписка Яндекс Плюс и Российский Футбольный Союз (РФС) объединяют усилия, чтобы открыть новые возможности для футбольных болельщиков. В рамках сотрудничества Яндекс Пэй станет официальным финтех-партнёром сборных России по футболу и Кубка России по футболу, программа лояльности Яндекса Свои Плюсы — эксклюзивным партнёром РФС с набором привилегий и специальных предложений для пользователей в футбольных сценариях, а мультиподписка Яндекс Плюс становится официальным партнёром РФС, предлагая болельщикам доступ к тематическому футбольному контенту и спецпроектам в развлекательных сервисах Яндекса.

Основные направления сотрудничества включают создание совместной программы лояльности РФС и Своих Плюсов со специальными предложениями для пользователей. Партнёрство с платёжным сервисом Яндекс Пэй позволит болельщикам приобретать на выгодных условиях билеты на Кубок России и официальную атрибутику сборной России — как онлайн, так и офлайн на стадионах, включая опцию покупки частями в Сплит. В дни матчей сборной России и Кубка России по футболу также будут проходить специальные совместные активации на стадионах для болельщиков, а игроки сборной будут участвовать в промо-кампаниях Яндекса.

Программа лояльности Свои Плюсы расширит футбольное направление Яндекса, вовлекая пользователей в тематические сценарии и активности. Она построена на прогрессивной шкале и персональных заданиях — от выбора любимой команды до участия в розыгрышах. Участники смогут получать призы: билеты на матчи, клубный мерч, экскурсии на стадионы, промокоды на скидки, а также повышенный кешбэк при покупке билетов или мерча при оплате картой Пэй.