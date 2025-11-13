Я нашел ошибку
14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Яндекс и Российский Футбольный Союз объявляют о партнёрстве

13 ноября 2025 11:12
Яндекс Пэй, Яндекс Плюс и Свои Плюсы станут официальными партнёрами сборных России и Кубка России по футболу. Пользователям будут доступны специальные возможности и предложения.

Яндекс Пэй, программа лояльности Свои Плюсы, мультиподписка Яндекс Плюс и Российский Футбольный Союз (РФС) объединяют усилия, чтобы открыть новые возможности для футбольных болельщиков. В рамках сотрудничества Яндекс Пэй станет официальным финтех-партнёром сборных России по футболу и Кубка России по футболу, программа лояльности Яндекса Свои Плюсы — эксклюзивным партнёром РФС с набором привилегий и специальных предложений для пользователей в футбольных сценариях, а мультиподписка Яндекс Плюс становится официальным партнёром РФС, предлагая болельщикам доступ к тематическому футбольному контенту и спецпроектам в развлекательных сервисах Яндекса. 

Основные направления сотрудничества включают создание совместной программы лояльности РФС и Своих Плюсов со специальными предложениями для пользователей. Партнёрство с платёжным сервисом Яндекс Пэй позволит болельщикам приобретать на выгодных условиях билеты на Кубок России и официальную атрибутику сборной России — как онлайн, так и офлайн на стадионах, включая опцию покупки частями в Сплит. В дни матчей сборной России и Кубка России по футболу также будут проходить специальные совместные активации на стадионах для болельщиков, а игроки сборной будут участвовать в промо-кампаниях Яндекса. 

Программа лояльности Свои Плюсы расширит футбольное направление Яндекса, вовлекая пользователей в тематические сценарии и активности. Она построена на прогрессивной шкале и персональных заданиях — от выбора любимой команды до участия в розыгрышах. Участники смогут получать призы: билеты на матчи, клубный мерч, экскурсии на стадионы, промокоды на скидки, а также повышенный кешбэк при покупке билетов или мерча при оплате картой Пэй.

Агрономам «Самары Арены» удалось подготовить поле к матчу «Крылья» – «Зенит»
09 ноября 2025, 13:37
Матч «Крылья Советов» – «Зенит» (12+) начнется 9 ноября в 14:00 по самарскому времени. Футбол в Самаре
Матч «Крыльев» с «Зенитом» могут перенести из-за состояния поля в Самаре
08 ноября 2025, 12:35
Представители РПЛ знают о проблеме и пообещали организовать проверку покрытия. Спорт
Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали"
26 октября 2025, 13:31
После поражения от ЦСКА (1:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев проанализировал исход встречи. Спорт
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
