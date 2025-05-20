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Таганский суд дважды оштрафовал Telegram по закону о персональных данных

20 мая 2025 14:51
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Таганский суд дважды оштрафовал Telegram по закону о персональных данных

Telegram штрафован на два миллиона рублей за нарушение законодательства в области персональных данных. Такое решение принял Таганский суд Москвы.

Мировой судья судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы признал мессенджер виновным в совершении административного правонарушения российского законодательства в области защиты персональных данных. За "неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями" московский суд также оштрафовал Telegram еще на 800 тысяч рублей.

Информация об этом размещена на странице Судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал "Телеграм мессенджер инк." (Telegram Messenger Inc.) нарушителем двух статьей Кодекса об административных правонарушениях России. Это часть 1 статьи 13.39 и часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ, пишет Смотрим.

Таким образом, общая сумма штрафов составила 2,8 миллиона рублей, пояснили в пресс-службе суда.

В апреле 2025 года Telegram был оштрафован на 7 миллионов рублей за отказ удалять призывы к терактам и свержению власти в России. А в марте Зуевский районный суд Кировской области запретил распространение в мессенджере двух наборов стикеров с нацистскими изображениями. Роскомнадзор, основываясь на решении суда, внес их в Единый реестр запрещенной информации. За неисполнение этого требования мессенджеру угрожал штраф в четыре миллиона рублей.

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