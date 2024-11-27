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МВД предупредило о массовом взломе iPhone мошенниками

27 ноября 2024 09:10
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МВД предупредило о массовом взломе iPhone мошенниками

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило о массовых взломах iPhone мошенниками под видом установки удаленных из AppStore приложений. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, пишут "Известия".

Схема обмана заключается в том, что жертва вводит данные iCloud злоумышленника якобы для дальнейшей установки им недоступных приложений из AppStore, например TikTok или банка. Услуга не оказывается, а мошенники требуют за разблокировку телефона огромную сумму денег, передает МВД России.

«Никогда не входите в чужой iCloud», — предостерегли в ведомстве.

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