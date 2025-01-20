Госдума обсудит ограничение онлайн-обучения в медицинском образовании

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Госдума рассмотрит на текущей неделе возможность запрета на исключительно электронное и дистанционное обучение в среднем медицинском и фармацевтическом образовании. Об этом 20 января рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

«Врачам, среднему медперсоналу необходимо повышать свою квалификацию, чтобы применять при лечении новые технологии и методы диагностики. Одна из проблем, существующая в этой сфере и требующая решения, — что в большинстве случаев этим занимаются коммерческие организации, не имеющие необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения», — написал он в Telegram-канале.

Данные организации предлагают получать дипломы и удостоверения о переподготовке практически не выходя из дома, что негативно влияет на качество медицинской помощи, добавил Володин.

Депутаты также предлагают закрепить за Минздравом разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования. Кроме того, речь идет о том, чтобы обязать образовательные организации получить заключения Росздравнадзора либо обеспечить перевод обучающихся.

От уровня подготовки кадров в сфере здравоохранения прямо зависят качество медпомощи и здоровье людей, отметил спикер Госдумы. В связи этим он указал на важность мер для того, чтобы граждане получали лечение у квалифицированных специалистов, пишут "Известия".