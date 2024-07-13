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Звезды и политики со всего мира съехались на свадьбу сына индийского миллиардера Мукеша Амбани, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

"Мировые знаменитости, бизнес-магнаты и политики начали прибывать в финансовую столицу Индии в пятницу, чтобы посетить свадьбу младшего сына Мукеша Амбани, самого богатого человека в Азии, лишь подчеркивая потрясающее богатство и растущее влияние миллиардера", — говорится в статье.

Сыну Амбани Ананту 29 лет, его избранницей стала Радхика Мерчант, дочь основателей индийского фармацевтического гиганта Encore Healthcare. Как сообщает CNN, среди гостей были телеперсоны Ким и Хлои Кардашьян, певец Ник Джонас, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, множество звезд Болливуда и экс-президент Индии Рам Натх Ковинд.

По сведениям Associated Press, общие расходы на свадебные торжества оцениваются в сотни миллионов долларов. Журналистка Летер Кала рассказала в интервью Guardian, что столь потрясающая роскошь необычна даже для Индии.

"Это сумасшедшее зрелище, заявка на высокое место Амбани не только в Индии, но и во всем мире. <...> Они единственная семья в Индии, которой простят демонстративное потребление в таком масштабе. Ни у кого здесь нет такой власти и социального капитала", — отметила она.

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