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В Германии предложили «Газпрому» продать «Северный поток – 2»

28 августа 2021 11:12
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В Германии предложили «Газпрому» продать «Северный поток – 2»

«Газпром» может продать трубопровод «Северный поток – 2» другому сертифицированному оператору для обхода газовой директивы Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила в четверг, 26 августа, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление немецких чиновников.

Суть газовой директивы заключается в том, что входящий на территорию ЕС трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо та его часть, которая находится на территории блока, должна принадлежать сторонней компании, добавляет RT.

По мнению чиновников, одной из проблем, с которой столкнется нынешний оператор газопровода Nord Stream 2 AG, являются разногласия по условиям разделения эксплуатации трубопровода и доставки газа. При этом уточняется, что именно продажа СП-2 другому сертифицированному оператору позволит обойти газовую директиву ЕС.

Автор материала Хендрик Кафсак утверждает, что Еврокомиссия (ЕК) напрямую не может препятствовать сертификации газопровода, однако Федеральное сетевое агентство (ФСА) Германии в принятии решения должно «в значительной мере учитывать мнение ЕК», пишут "Известия".

Ранее, 25 августа, Nord Stream 2 AG проиграла в суде Дюссельдорфа (ФРГ) дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза, пытаясь оспорить решение немецкого Федерального сетевого агентства. В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. Агентство руководствовалось тем, что газопровод не был готов к нужной дате, то есть к 23 мая 2019 года.

В свою очередь, в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

Базовое требование третьего энергопакета ЕС заключается в необходимости разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами, и независимых операторов энерготранспортных систем.

Также 25 августа в пресс-службе Высшего земельного суда Дюссельдорфа отметили возможность Nord Stream 2 AG оспорить отказ освободить газопровод от норм газовой директивы ЕС в Верховном суде ФРГ. В суде добавили, что СП-2 технически не был построен, поэтому газопровод не может быть выведен из-под директивы Евросоюза.

Теги: "Северный поток - 2" Газпром Евросоюз

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