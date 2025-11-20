NASA: космический объект 3I/ATLAS не угрожает Земле

175

Космическое агентство NASA 19 ноября заявило, что комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для человечества, так как находится на безопасном расстоянии от Земли.

"3I/ATLAS не является угрозой для Земли", – сказала заместитель директора по научным миссиям NASA Никола Фокс журналистам на брифинге, пишет РЕН-ТВ.

По ее словам, безопасная дистанция, на которой находится космическое тело, почти вдвое превышает расстояние от Земли до Солнца.

Ранее в этот день агентство сообщило, что проводит беспрецедентную по масштабам кампанию наблюдений за кометой 3I/ATLAS.