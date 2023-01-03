В Самарской области отдых на Рождество обойдется в 5 тысяч рублей

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по популярности и доступности отдыха на рождественские праздники в этом году. Рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки в санатории России при заезде на праздник Рождества с 7 на 8 января 2023 года.

По данным портала Санатории-России.рф, в Приволжском ФО дешевле всего на Рождество поехать в санатории Пензенской области (3250 рублей в сутки), Саратовской области (3380 рублей), Мордовии (3490 рублей), Удмуртии (3510 рублей) и Оренбургской области (3520 рублей), Кировской области (3680 рублей) и Татарстане (3750 рублей). Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры.

Дороже всего в ПФО пребывание в Рождественский праздник обойдется в санаториях Башкортостана (5320 рублей в сутки) и Самарской области (4950 рублей).

Для сравнения, рождественское празднование в здравницах Краснодарского края стоит 5730 рублей в сутки, а на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае - 5840 рублей.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, большим спросом на Рождество пользуются санатории со СПА-услугами, массажем и косметологией, так как праздничные выходные дни дают возможность заняться своим здоровьем, отдохнуть и перезагрузиться.