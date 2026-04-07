Туристам грозят штрафы за привычные вещи на отдыхе

Отдых за границей в 2026 году может привести к неприятным расходам. В популярных туристических странах уже штрафуют за, казалось бы, безобидные для российских отдыхающих вещи.

Многие туристы даже не задумываются что прогулка по городу в купальнике может обойтись в сотни евро. На ряде курортов такие ограничения уже действуют на практике без каких либо предупреждений.

Строже стали относиться и к шуму поскольку из за жалоб местных жителей за громкие разговоры ночью музыку. Наказать могут даже в арендованных номерах.

Изменились и правила на пляжах, где больше нельзя занимать лежаки полотенцами заранее, так как вещи могут убрать а владельцу выписать штраф.

Окурки, мусор и кормление птиц тоже наказываются штрафом. В некоторых странах суммы оказываются настолько неподъемными что бюджет поездки легко выходит за рамки запланированного, пишут "Известия".