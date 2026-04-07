Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.73
-1
EUR 91
-1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре изменятся правила поступления в вузы с 2026 года

С началом нового учебного года для поступающих в высшие учебные заведения вводятся обновленные правила подачи документов. Теперь абитуриенты смогут выбрать один из трёх способов: лично подать документы, воспользоваться федеральным сервисом «Поступление в вуз онлайн» или отправить документы заказным письмом. Эти меры направлены на снижение риска технических неполадок и создание более комфортных условий для поступающих.

Особое внимание уделено прозрачности целевого набора. Вузы обязаны публиковать сведения о заказчике целевого обучения и о конкретных направлениях подготовки, на которые направляются кандидаты.

Выпускники колледжей и техникумов получат возможность поступать на программы, соответствующие их профилю, без необходимости сдавать ЕГЭ.

Министерство науки и высшего образования РФ также скорректировало минимальные проходные баллы по ряду предметов. Теперь порог по химии и биологии составляет 40 баллов, по физике — 41, по информатике — 46, по истории и иностранным языкам — по 40 баллов. При этом университеты вправе устанавливать собственные, более высокие требования.

Кроме того, обновлён список олимпиад, победители которых смогут поступать в вузы без вступительных испытаний. Это позволит большему числу талантливых школьников получить шанс на обучение за счёт бюджета.

Все перечисленные изменения вступят в силу для абитуриентов, планирующих поступление в 2026 году. Эксперты советуют заранее ознакомиться с новыми правилами и подготовиться к экзаменам и подаче документов, пишет Самара-АиФ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
77
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
78
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
141
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
179
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
2530
Весь список