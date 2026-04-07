В Самаре изменятся правила поступления в вузы с 2026 года

С началом нового учебного года для поступающих в высшие учебные заведения вводятся обновленные правила подачи документов. Теперь абитуриенты смогут выбрать один из трёх способов: лично подать документы, воспользоваться федеральным сервисом «Поступление в вуз онлайн» или отправить документы заказным письмом. Эти меры направлены на снижение риска технических неполадок и создание более комфортных условий для поступающих.

Особое внимание уделено прозрачности целевого набора. Вузы обязаны публиковать сведения о заказчике целевого обучения и о конкретных направлениях подготовки, на которые направляются кандидаты.

Выпускники колледжей и техникумов получат возможность поступать на программы, соответствующие их профилю, без необходимости сдавать ЕГЭ.

Министерство науки и высшего образования РФ также скорректировало минимальные проходные баллы по ряду предметов. Теперь порог по химии и биологии составляет 40 баллов, по физике — 41, по информатике — 46, по истории и иностранным языкам — по 40 баллов. При этом университеты вправе устанавливать собственные, более высокие требования.

Кроме того, обновлён список олимпиад, победители которых смогут поступать в вузы без вступительных испытаний. Это позволит большему числу талантливых школьников получить шанс на обучение за счёт бюджета.

Все перечисленные изменения вступят в силу для абитуриентов, планирующих поступление в 2026 году. Эксперты советуют заранее ознакомиться с новыми правилами и подготовиться к экзаменам и подаче документов, пишет Самара-АиФ.