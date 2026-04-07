Самара - в десятке направлений, где цены на майские праздники выросли сильнее всего

Майские праздники начнутся меньше, чем через месяц. Это всегда - горячий сезон для туризма, с "подогретыми" ценами на все - на билеты, проживание, развлечения... По данным ТВИЛ, цена ночи проживания в среднем по сравнению с майскими праздниками 2025 года даже упала на 1%. Однако есть направления, где цены за год увеличились существенно, что же это за места?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные аналитики, определил направления для отдыха с 1 по 11 мая 2026 года, где средняя стоимость ночи резко подскочила по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На первом месте Дивеево в Нижегородской области, где рост цен составил 72%. На втором месте Кабардинка в Краснодарском крае, где средняя цена ночи увеличилась на 61% по сравнению с майскими праздниками прошлого года. На третьем месте Симферополь, где стоимость ночи проживания в среднем выросла на 59%.



Десять самых популярных направлений с резким ростом стоимости проживания в майские праздники:



Дивеево, Нижегородская область (72%) ― 8325 р. / 2 ночи* Кабардинка, Краснодарский край (61%) ― 5140 р. / 5 ночей Симферополь, Крым (59%) ― 3967 р. /2 ночи Алушта, Крым (57%) ― 5043 р. / 5 ночей Алупка, Крым (52%) ― 5023 р. / 5 ночей Железноводск, Ставропольский край (45%) ― 4883 р. / 6 ночей Красная Поляна, Краснодарский край (42%) ― 6705 р. / 4 ночи Кострома, Костромская область (40%) ― 7017 р. / 2 ночи Самара, Самарская область (36%) ― 4567 р. / 3 ночи Геленджик, Краснодарский край (27%) ― 5619 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки