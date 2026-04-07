Я нашел ошибку
Главные новости:
С 6 по 18 апреля жители Самары смогут обменять мелочь на банкноты
МТС накрыла сетью 4G исторические села Кошкинского района
63% самарцев считают, что часть своего рабочего времени тратят на бесполезные обязанности
Самара - в десятке направлений, где цены на майские праздники выросли сильнее всего
Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют с московским ЦСКА 7 апреля
в самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Жители ПФО больше доверяют компаниям, о работе в которых рассказывают сами сотрудники
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.73
-1
EUR 91
-1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

78
Майские праздники начнутся меньше, чем через месяц. Это всегда - горячий сезон  для туризма, с "подогретыми"  ценами на все - на билеты, проживание, развлечения...  По данным ТВИЛ, цена ночи проживания в среднем по сравнению с майскими праздниками 2025 года даже упала на 1%. Однако есть направления, где цены за год увеличились существенно, что же это за места?

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, собрав последние данные  аналитики,   определил направления для отдыха с 1 по 11 мая 2026 года, где средняя стоимость ночи резко подскочила по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На первом месте Дивеево в Нижегородской области, где рост цен составил 72%. На втором месте Кабардинка в Краснодарском крае, где средняя цена ночи увеличилась на  61% по сравнению с майскими праздниками прошлого года. На третьем месте Симферополь, где стоимость ночи проживания в среднем выросла на 59%.

 Десять самых популярных направлений с резким ростом стоимости проживания в майские праздники:
 

  1. Дивеево, Нижегородская область (72%) ― 8325 р. / 2 ночи*
  2. Кабардинка, Краснодарский край (61%) ― 5140 р. / 5 ночей
  3. Симферополь, Крым (59%) ― 3967 р. /2 ночи
  4. Алушта, Крым (57%) ― 5043 р. / 5 ночей
  5. Алупка, Крым (52%) ― 5023 р. / 5 ночей
  6. Железноводск, Ставропольский край (45%) ― 4883 р. / 6 ночей
  7. Красная Поляна, Краснодарский край (42%) ― 6705 р. / 4 ночи
  8. Кострома, Костромская область (40%) ― 7017 р. / 2 ночи
  9. Самара, Самарская область (36%) ― 4567 р. / 3 ночи
  10. Геленджик, Краснодарский край (27%) ― 5619 р. / 4 ночи

 *Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
2472
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
1003
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
720
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
661
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1286
Весь список