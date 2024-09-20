Самарская область вошла в топ-10 нестандартных направлений для бархатного сезона

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Одни путешественники осенью ищут билеты к морю, другие планируют гулять с какао и охапкой листьев по Петербургу и Калининграду. Если же вам в этом сезоне хочется побывать в необычном месте, до которого не добрался ещё никто из друзей, — эксперты сервиса Туту сделали подборку нестандартных российских направлений для поездки.



У Самары есть все шансы понравиться поклонникам гастрономического и природного туризма: местные рестораторы и повара возрождают волжскую кухню, а в непосредственной близости от города — Жигулёвские горы и национальный парк «Самарская Лука» со множеством живописных маршрутов.