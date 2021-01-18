Направление Самара — Анапа вошло в рейтинг самых подешевевших по итогам года

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучил цены на авиабилеты в 2020 году и выяснил, на каких направлениях средние чеки снизились больше всего. Анализировались данные по билетам с вылетами с 1 января по 31 декабря 2020 года. В ряд городов стало добираться на 30-40% дешевле, чем в 2019 году. Средний чек за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14% меньше, чем в 2019 году.

В рейтинг, составленный аналитиками Туту.ру, вошли 42 направления, где средние чеки снизились на 30% и более. На первом месте по снижению среднего чека направление Уфа — Анапа, где билеты стали дешевле в среднем на 45%. На втором месте направление Москва — Орск (-43%), третье место делят направления Москва — Курган и Нижний Новгород — Екатеринбург (-41%). На 40% снизился средний чек по направлению Санкт-Петербург — Апатиты.

Среди направлений с вылетом из Москвы в рейтинг, помимо Орска и Кургана, вошли Воронеж (-39%), Новокузнецк (-36%), Ставрополь (-35%), Ижевск (-34%), Екатеринбург (-32%), Новосибирск (-32%), Красноярск (-32%), Санкт-Петербург (-31%) и Череповец (-30%).

С вылетом из Санкт-Петербурга в рейтинг вошли маршруты в Апатиты (-40%), Пермь (-39%), Ульяновск (-39%), Новосибирск (-37%), Екатеринбург (-35%), Геленджик (-35%), Астрахань (-34%), Белгород (-34%), Челябинск (-33%), Ставрополь (-33%), Саратов (-32%), Воронеж (-31%), Уфа (-30%) и Курск (-30%).