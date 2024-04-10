Костел и кирха Самары вошли в рейтинг топ-100 «Готики в России»

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Авторы архитектурного проекта «Готика в России» выложили уникальный электронный каталог из 2 тыс. построек, имеющих готические черты. А также интерактивная карта и рейтинги самых ярких из них, куда вошли и здания Самары. Проект адресован всем любителям архитектуры и путешествий по необычным местам. На заметку в преддверии майских праздников.

Каталог и карта опубликованы на сайте russgothic.ru. Католическая церковь Самары, лютеранская кирха, а также фахверковый дом (ул. Фрунзе, 75) и доходный дом Субботиной-Маркинсона (ул. А. Толстого, 30) включены в рейтинг 100 самых ярких зданий России в готическом духе.

«Позиции в рейтинге не ранжированы – там нет «первой» и «последней» строчки. Каждая из этих построек совершенно уникальна. В избранные подборки попали памятники, которые стоит увидеть. Но в каталоге есть и множество других интересных мест», – рассказал автор проекта «Готика в России» Артём Нойер.

Всего в каталоге – 21 постройка Самарской области, включая также особняк Розиной с оградой (ул. Пионерская, 46), дом Статковской (ул. Садовая, 100), винокуренный завод и водонапорная башня в Рождествено (Волжский р-н), службы и дом садовника в Усолье (Шигонский р-н), а также утраченные постройки, как часовня на Всехсвятском кладбище и современные стилизации, такие как «Замок Гарибальди».

В каталоге есть фильтр по параметрам – постройки можно сортировать по типу архитектуры (например, храмы, усадьбы, водонапорные башни и т.д.), стилевым направлениям, периоду строительства.

Каталог – это результат многолетнего исследования. Оно охватывает постройки разных эпох – средневековую готику, различные направления неоготики и примеры современной ретроспективной архитектуры.

Часть из них многим знакомы, но мы часто не задумываемся, что они имеют готические черты. Это попытка наглядно проследить, какой след готика оставила в русской архитектуре.

Фото: Дильдина Светлана