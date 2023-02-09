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Где в Самарской области покататься на собачьей упряжке

9 февраля 2023 18:21
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Если вы любите активное время препровождение, общение с природой, новые впечатления — хаски сафари именно для вас.

Зимний сезон для гостей и жителей Самарской области наполнен разнообразие программ активного и зрелищного отдыха. Если вы любите активное время препровождение, общение с природой, новые впечатления — хаски сафари именно для вас. Так где в регионе покататься на собачьей упряжке?

Эко-парк семейного отдыха «Маламут Ленд»

Увлекательная зимняя программа ждет в эко-парке семейного отдыха «Malamut Land». Эко-парк семейного отдыха «Маламут Ленд» ‑ это лучший способ провести время активно и позитивно. В парке живут более 50-ти собак ездовых пород, с которыми вы можете познакомиться. У вас будет возможность примерить на себя роль северного каюра и прокатиться на собачьей упряжке в компании опытного инструктора.

На площадке можно заняться экстремальными видами спорта – катанием на банане за снегоходом и тюбингах с горы. Кроме того, вы можете прогуляться с собакой по сосновому лесу и проникнуться атмосферой.

Также в эко-парке открылись веревочные городки для детей и для взрослых разных уровней прохождения, живой уголок, можно прогуляться по зимнему лесу верхом на лошади.

Деревня ездовых собак «Серебро Севера»

Насыщенная зимняя программа ждет гостей в деревне ездовых собак «Серебро Севера» ‑ это еще одно место в Самарской области, которое не оставит никого равнодушным. Дружелюбные сибирские хаски будут рады знакомству и общению и, конечно, с удовольствием вас покатают. Для самых смелых предлагается реальный экспедиционный 17‑километровый маршрут длительностью 3 часа.

Кроме того, на площадке открылась новая локация — Дом северного оленя, где гости могут познакомиться и пообщаться с северными оленями, покормить, узнать массу подробностей о жизни этих замечательных животных, о культуре народов, живущих бок о бок с оленями не одно столетие.

Эко-ферма «В моих лугах»

Эко-ферма привлекает внимание посетителей тем, что является не исключительно туристическим объектом, а самой настоящей животноводческой действующей фермой. В последние годы здесь активно развивается направление «сельского туризма», популярности которого очень способствует специально отведенная территория, где живут хаски, под названием — «Сансара». На ферме расположен настоящий деревенский дом для проживания гостей, в котором есть три отапливаемые комнаты, баня, во дворе удобные беседки, мангалы, оборудованы тропинки для прогулок по дубовому, хвойному лесу, детская площадка, построенная своими руками. Здесь вы сможете покататься на упряжке хаски или на резвом снегоходе, которые отправят вас в снежный волшебный лес, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

 

 

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