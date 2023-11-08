В середине ноября в самарском аэропорту Курумоч откроются рейсы в Минск

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В середине ноября в самарском аэропорту Курумоч откроется новое направление. Об этом стало известно во время встречи главы региона Дмитрия Азарова с чрезвычайным и полномочным послом республики Беларусь Дмитрием Крутым.

— С 18 ноября возобновляется регулярное авиасообщение между Самарой и Минском. В этот день отправится прямой рейс в столицу Белоруссии, — пояснили в «белом доме».

По мнению Дмитрия Крутого, направление будет востребовано как у делегаций из бизнесменов, так и у туристов. Как заявил посол, в республике для второй категории пассажиров подготовили дополнительные маршруты, пишет 63.ру.