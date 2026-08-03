В Самаре хотят оборудовать парковки у метро и ж/д станций

В Самаре собираются организовать дополнительные парковочные места около транспортных объектов.

«Особое внимание выделению земельных участков под формирование цивилизованных парковок рядом с метро и железнодорожными станциями. Оборудование в ближайшее время одного из таких участков согласовано рядом с железнодорожной станцией „Средневолжская“ — на улице Олимпийской», — сообщили в мэрии.

По словам первого заместителя главы Самары Михаила Малыхина, ряд мини-парковок в Самаре организовали в прошлом году после сноса аварийных домов и разравнивания площадок.

«С этого года начали подбирать места под более крупные парковки, которые будут удобными пересадочными пунктами. Много затрат из бюджета города это не требует, важен грамотный подход», — отметил также Михаил Малыхин, пишет 63.ру.

В Самаре хотят построить парковку и за ТЦ «Амбар», но сначала проект должны согласовать горожане. По задумке, паркинг будет представлять собой закрытое пятиэтажное здание. Оно будет рассчитано предварительно на 299 машин.