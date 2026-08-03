Муниципальное предприятие «Самарагорсвет» приступило к реализации технологии «Чистое небо»

В Самаре в рамках комплексного ремонта дороги по улице Владимирской, реализуемого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», применена технология «Чистое небо». На одном из участков порядка 48 метров кабельных линий специалисты МБУ «Самарагорсвет» переносят кабели под землю — это позволит улучшить облик улицы и повысить надежность инженерных сетей.

Ход работ проверил глава города Самары Иван Носков.

Силами МБУ «Самарагорсвет» под землю заведено уже более 20 километров кабельных линий. В историческом центре это улицы Куйбышева, Молодогвардейская, Ленинградская, Вилоновская, Чернореченская, Волжский проспект, что позволило открыть вид на исторические здания и объекты культурного наследия. Также специалисты муниципального учреждения, других профильных и подрядных организаций города и области ранее перенесли воздушные линии на улицах Лесной, Дыбенко, Дачной, Заводском шоссе и на ключевых магистралях регионального значения — улице Ново-Садовой и Московском шоссе. Кроме того, модель «Чистое небо» применяется на новых объектах — например, при строительстве дороги в Куйбышевском районе.