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В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками

24 июня 2025 12:15
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В России ужесточат наказание для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками

По данным “Ъ”, правительство РФ поддержало поправки к КоАП, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту. Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тыс. руб. либо отнимать у нарушителей водительские права на срок до года. Они объясняют необходимость таких мер участившимися отказами граждан пропускать машины под государственной охраной. Ранее в Минтрансе опубликовали проект поправок к ПДД, обязывающий водителей не просто уступать дорогу спецтранспорту, а перестраиваться в соседний ряд или съезжать на обочину.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (ЕР) предложил правительству изменить ст. 12.17 КоАП РФ (соответствующее письмо есть у “Ъ”). Сейчас в ней определено наказание за «непредоставление преимущества» спецтранспорту. Так, за отказ пропустить машину «с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом» нарушителю грозит предупреждение или штраф 500 руб. Если же речь идет о машине с включенной синей мигалкой и «цветографическими схемами и надписями» на борту (это, например, скорая помощь), то нарушителя могут оштрафовать на сумму от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. руб. либо лишить прав на срок от трех месяцев до одного года.

Депутат Пискарев предлагает наказывать граждан еще и за отказ пропустить машину «без специальных цветографических схем и надписей», но с включенными маячками красного и синего цвета, равно как и «сопровождаемое ее транспортное средство».

Напомним, только автомобили с красными мигалками, например часть полицейских экипажей или транспорт Федеральной службы охраны РФ, имеют право сопровождать колонны. Депутатская инициатива предусматривает штраф на сумму от 5,5 тыс. до 7,5 тыс. руб. либо лишение водительских прав на срок от полугода до года.

Теги: БДД

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