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Вячеслав Федорищев проверил ход строительства многоквартирного жилого дома в Кинеле

22 июня 2024 18:14
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В восьмиэтажном доме будет 192 квартиры. Каждая предназначена для тех, кого будут переселять из ветхого и аварийного жилья, а также для предоставления детям-сиротам.

В субботу, 22 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев проверил ход строительства многоквартирного жилого дома в Кинеле. В восьмиэтажном доме будет 192 квартиры. Каждая предназначена для тех, кого будут переселять из ветхого и аварийного жилья, а также для предоставления детям-сиротам. Работы на объекте начались летом прошлого года.

«Мы очень ждали начала строительства нового дома. И надеемся, что уже совсем скоро работы завершатся. Я сюда регулярно приезжаю, чтобы посмотреть, как идет возведение дома. Замечаний пока нет. Рабочие все успевают», – рассказали Вячеславу Федорищеву будущие новоселы.

«Сейчас у нас полностью выполнен монолитный каркас. Кирпичную кладку полностью завершим до конца июня. Параллельно ведутся работы по утеплению фасада, делается кровля, устанавливаются окна», – доложил представитель подрядной организации.

Во время разговора со строителями, глава региона отметил, что жители обращались по вопросу подключения объекта к энергосетям. «Проблема на сегодняшний день решена», – отметили представители подрядчика. «Тогда хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы с пониманием важности этого объекта, все вопросы урегулировали самостоятельно. Спасибо за такой подход», – сказал в ответ Вячеслав Федорищев.

Работы на объекте идут без остановки, даже в выходные дни. Сдать объект дом в эксплуатацию должны уже 1 октября и до 1 декабря передать людям ключи от квартир. Строители понимают значимость и необходимость этого дома. А вот про другой – так не скажешь. На это пожаловались жители Кинеля, которые ждут своего переселения. А это порядка 20 семей.

Вячеслав Федорищев лично в этом убедился. На объекте строителей не оказалось, как, впрочем, и охраны. «Вы купили половину этого дома, люди ждут переселения из аварийного жилья. А почему на стройплощадке никого нет? Почему здесь проходной двор? Стройматериалы валяются без охраны. Не вы застройщик, но должны контролировать ход строительства», – обратился врио губернатора к главе Кинеля Александру Прокудину, критикуя его работу.

Руководитель области заявил: работы должны вестись четко в соответствии с графиком. Люди ждут переезда в новые квартиры. «Я знаю меры ответственности для застройщика, для заказчика, для главы города, который является руководителем и гарантом для людей безопасности, развития, справедливости, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Тут стройки нет. Так не пойдет». Врио губернатора дал поручение навести порядок и ускорить темпы работ, чтобы люди получили свое жилье в этом году.

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