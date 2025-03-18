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В Самарской области заморозили строительство будущих новых дорог – «Центральной» и Авроры

18 марта 2025 13:19
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В Самарской области заморозили строительство будущих новых дорог – «Центральной» и Авроры

Проекты поставлены на паузу на неопределенное время из-за отсутствия финансирования, следует из ответа министра транспорта и автодорог Самарской области Сергея Карпова.

«Сейчас министерством осуществляется реализация 1 этапа строительства проспекта Карла Маркса с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00). Начало работ по строительству 2 этапа от Ракитовского шоссе до пр. Кирова и ул. Авроры с учетом большой капиталоемкости будет рассмотрено при условии выделения дополнительного финансирования», – пояснил министр, отвечая на вопросы журналиста «Обозрения» в социальной сети ВКонтакте.

Проекты нового дорожного строительства отсутствуют и в утвержденном бюджете региона на 2025-2027 гг. Они не появились даже после февральского распределения 43,1 млрд рублей, львиная доля которых – средства, не освоенные в прошлом году.

OBOZ.INFO напоминает, что проект строительства нового участка Авроры был готов еще в 2021 году и далее власти интенсивно работали над освобождением территории, в том числе выкупом расположенной на ней недвижимости, в том числе обошедшейся бюджету в десятки миллионов рублей. Построить новый участок планировалось в 2023-2025 гг. за 8 млрд рублей.

Тем временем первый этап магистрали «Центральной» – от границы Самары до Ракитовского шоссе – должен быть завершен к концу этого года. На эти работы уже направлено 6,65 млрд рублей. Общая стоимость контракта – 8,63 млрд рублей.

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