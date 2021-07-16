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В индустриальном парке «Чапаевск» идет активное   строительство завода железобетонных изделий

16 июля 2021 15:12
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На предприятии будут производить опоры для воздушных линий электропередач.

В индустриальном парке «Чапаевск» уже в начале 2022 года будет запущено производство железобетонных изделий. На предприятии будут производить опоры для воздушных линий электропередач. В год здесь планируют выпускать 17,5 тысяч единиц продукции. 

Как отмечал в своем Послании Губернатор Дмитрий Азаров, в регионе активно развивается сеть как государственных, так и частных индустриальных парков. Здесь резидентам готовы предоставить земельные участки с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы, а также административное сопровождение на всех этапах реализации проекта. 

Компании, ставшие резидентами промпарка «Чапаевск», также получают преференции, предусмотренные режимом территории опережающего социально-экономического развития – этот статус Чапаевск получил в 2019 году. «Инвесторов привлекают и условия, предлагаемые на территориях опережающего развития», - подчеркнул глава региона. 

Железобетонные опоры воздушных линий электропередач на новом, высокотехнологичном заводе будут производить методом центрифугирования. Производитель сможет обеспечить строительными материалами Самарскую область и ближайшие регионы. 

«Мы активно развиваем площадки индустриальных парков. В Чапаевске уже несколько лет успешно работает якорный резидент – компания Кнауф, у которой есть планы по развитию производства. В 2022 году мы запустим здесь завод по выпуску железобетонных изделий, строительство которого сегодня находится в активной фазе. Еще одной серьезной победой региона на инвестиционной арене стало подписание соглашения с OZON – в индустриальном парке «Чапаевск» заработает межрегиональный логистический центр компании», - рассказал о результатах министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.  

На территории производственного комплекса разместится здание административно-бытового комплекса с лабораторией, бытовыми помещениями и контрольно-пропускным пунктом, производственный корпус с бетоносмесительной установкой, склады

Сейчас здесь уже идет монтаж кровли, ограждающих конструкций сэндвич-панелей, а также устройство инженерных сетей. По словам директора завода Михаила Терентьева, технологическое оборудование закуплено на 100%. 

«Запуск работы завода мы планируем на первый квартал 2022 года. Однако уже сейчас готовы рассматривать резюме. Нам требуется инженерный и рабочий состав. Всего мы готовы трудоустроить 65 человек», - рассказал он. Ещё одним важным моментом является то, что в индустриальном парке «Чапаевск» предусмотрено строительство железнодорожных путей с собственной веткой, а значит, в будущем мы сможем поставлять по железной дороге инертные материалы напрямую от производителей, а также отгружать готовую продукцию, существенно увеличив географию продаж», - добавил Михаил Терентьев. 

Серьёзным подспорьем в реализации инвестиционного проекта стал льготный займ в размере 250 млн рублей, который компания получила от Фонда развития моногородов.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: парк «Чапаевск» строительство завода

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