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Самарскому фонду поддержки строительства на селе поручено выполнить благоустройство возле домов блокированной застройки в Похвистнево

20 января 2023 17:29
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Обладатели новых домов столкнулись с проблемой: внутриквартальные в новом жилом комплексе не были заасфальтированы, территория возле домов не благоустроена.

До первого июня Самарский областной фонд поддержки строительства жилья на селе должен выполнить работы по благоустройству на территории возле домов блокированной застройки в городском округе Похвистнево. Такое поручение дал руководству фонда первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Дома блокированной застройки в 2022 году возводились в шести муниципальных образованиях Самарской области (города Самара, Сызрань, Чапаевск, Отрадный, Похвистнево, Октябрьск, Кинель-Черкасский район) за счет средств бюджета. Жилые помещения в таких домах предназначены для граждан, расселяемых из аварийного жилья в рамках госпрограмм нацпроекта «Жилье и городская среда», а также для детей-сирот. В каждом помещении предусмотрена автономная система отопления. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, жилье предоставляется гражданам с чистовой отделкой, полностью готовым к новоселью. В конце года ключи от новых квартир передали гражданам.

Однако обладатели новых домов столкнулись с серьезной проблемой: внутриквартальные в новом жилом комплексе не были заасфальтированы, территория возле домов не благоустроена. С жалобой на недостатки новоселы обратились к уполномоченному по защите прав человека Ольге Гальцовой. Ситуация стала предметом разбирательства на рабочем совещании у первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

«Сжатые сроки строительства не могут быть оправданием для некачественного выполнения работ. В строительство были вложены бюджетные средства. Люди получили взамен аварийного долгожданное новое жилье, и оно должно соответствовать всем требованиям и стандартам качества. Поручаю директору Самарского областного фонда поддержки строительства жилья на селе Александру Гречникову в срок до 1 июня текущего года устранить недоработки, выполнить благоустройство в части асфальтирования внутриквартальных проездов. Все работы должны быть сделаны за счет средств Фонда», – поставил задачу Виктор Кудряшов.

Кроме того, председатель областного Правительства поручил выяснить, на каком основании были подписаны документы о вводе жилья в эксплуатацию при наличии столь явных недоработок и привлечь виновных к ответственности. «Считаю, что оценку этой ситуации должны дать и правоохранительные органы», – подчеркнул он.

 

Фото:  ru.freepik.com

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