Самарскому фонду поддержки строительства на селе поручено выполнить благоустройство возле домов блокированной застройки в Похвистнево

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До первого июня Самарский областной фонд поддержки строительства жилья на селе должен выполнить работы по благоустройству на территории возле домов блокированной застройки в городском округе Похвистнево. Такое поручение дал руководству фонда первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Дома блокированной застройки в 2022 году возводились в шести муниципальных образованиях Самарской области (города Самара, Сызрань, Чапаевск, Отрадный, Похвистнево, Октябрьск, Кинель-Черкасский район) за счет средств бюджета. Жилые помещения в таких домах предназначены для граждан, расселяемых из аварийного жилья в рамках госпрограмм нацпроекта «Жилье и городская среда», а также для детей-сирот. В каждом помещении предусмотрена автономная система отопления. Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, жилье предоставляется гражданам с чистовой отделкой, полностью готовым к новоселью. В конце года ключи от новых квартир передали гражданам.



Однако обладатели новых домов столкнулись с серьезной проблемой: внутриквартальные в новом жилом комплексе не были заасфальтированы, территория возле домов не благоустроена. С жалобой на недостатки новоселы обратились к уполномоченному по защите прав человека Ольге Гальцовой. Ситуация стала предметом разбирательства на рабочем совещании у первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

«Сжатые сроки строительства не могут быть оправданием для некачественного выполнения работ. В строительство были вложены бюджетные средства. Люди получили взамен аварийного долгожданное новое жилье, и оно должно соответствовать всем требованиям и стандартам качества. Поручаю директору Самарского областного фонда поддержки строительства жилья на селе Александру Гречникову в срок до 1 июня текущего года устранить недоработки, выполнить благоустройство в части асфальтирования внутриквартальных проездов. Все работы должны быть сделаны за счет средств Фонда», – поставил задачу Виктор Кудряшов.

Кроме того, председатель областного Правительства поручил выяснить, на каком основании были подписаны документы о вводе жилья в эксплуатацию при наличии столь явных недоработок и привлечь виновных к ответственности. «Считаю, что оценку этой ситуации должны дать и правоохранительные органы», – подчеркнул он.

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