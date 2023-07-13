Около клиник медуниверситета в Самаре предложили построить станцию метро

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Один из участков второй линии метро могут разместить под Московским шоссе. Об этом можно судить из документов, которые опубликовали представители Министерства строительства Самарской области.

Речь идет о перегоне между станциями «Карла Маркса» и «Революционная». Работы по прокладке тоннеля чиновники предварительно оценили в 13,8 миллиарда рублей. Однако в этом же документе представители Минстроя обозначили, что рассматривали два варианта размещения станции «Революционная».

— Предпочтительный вариант строительства предполагает размещение тоннеля по проспекту Карла Маркса с последующим выходом на Московское шоссе. Таким образом, станция «Революционная» должна находиться в районе улицы Николая Панова, напротив Парка мира, — следует из опубликованных документов.

Второй сценарий, который рассматривали чиновники, предполагал строительство тоннеля под проспектом Карла Маркса. И станция должна была находиться на этой же улице.

Всего же во второй линии самарского метро планируют шесть станций. Ожидается, что она будет проходить от территории вблизи Самарского (Фрунзенского) моста и Хлебной площади и дойдет до центрального автовокзала, пишет 63.ру.