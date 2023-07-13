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Около клиник медуниверситета в Самаре предложили построить станцию метро

13 июля 2023 13:34
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Около клиник медуниверситета в Самаре предложили построить станцию метро

Один из участков второй линии метро могут разместить под Московским шоссе. Об этом можно судить из документов, которые опубликовали представители Министерства строительства Самарской области.

Речь идет о перегоне между станциями «Карла Маркса» и «Революционная». Работы по прокладке тоннеля чиновники предварительно оценили в 13,8 миллиарда рублей. Однако в этом же документе представители Минстроя обозначили, что рассматривали два варианта размещения станции «Революционная».

— Предпочтительный вариант строительства предполагает размещение тоннеля по проспекту Карла Маркса с последующим выходом на Московское шоссе. Таким образом, станция «Революционная» должна находиться в районе улицы Николая Панова, напротив Парка мира, — следует из опубликованных документов.

Второй сценарий, который рассматривали чиновники, предполагал строительство тоннеля под проспектом Карла Маркса. И станция должна была находиться на этой же улице.

Всего же во второй линии самарского метро планируют шесть станций. Ожидается, что она будет проходить от территории вблизи Самарского (Фрунзенского) моста и Хлебной площади и дойдет до центрального автовокзала, пишет 63.ру. 

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