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Новые правила застройки исторического центра Самары определят до конца 2025 года

15 июля 2025 21:43
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Новые правила застройки исторического центра Самары определят до конца 2025 года

Об этом региональный министр строительства Александр Фомин рассказал во время пресс-конференции в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства, пишет Сова.

Глава ведомства напомнил, что в феврале была принята объединенная охранная зона по всему старому центру.

- До конца этого года мы примем новые регламенты по строительству в историческом поселении Самары – это более 800 гектаров территории. Это наш прекрасный и красивый центр, в котором, к сожалению, есть сложности – большой объем ветхого жилья, которое нужно расселять, проблемы с инфраструктурой. Будем развивать здесь комплексное строительство. Где-то, возможно, будет точечная застройка, но не такая, как раньше, - рассказал Фомин. - К сожалению, опыт многих регионов показывает, что совсем от точечной застройки не уйти. Есть земельный участок, который ограничен существующими объектами культурного наследия. Им нужно дать новую жизнь. При этом инвесторов на такое количество объектов, как у нас, просто, наверное, в России нет. Самара – один из крупнейших регионов в стране с таким числом объектов культурного наследия. Чтобы эта история была инвестиционно привлекательна, мы будем совмещать реставрацию культурного фонда со строительством новых объектов.

Вести здесь планируют не только жилую, но и деловую застройку.

- Есть потребность в достаточно большом количестве бизнес-центров, не хватает парковок, помещений для библиотек и досуговых центров. Здесь могут появиться в том числе и многоэтажные паркинги. Будет ограничена высотность в центре – ориентируемся на среднеэтажное жилье. Это не завтра: пока идет большая подготовительная работа, много что еще предстоит сделать, - пояснил руководитель регионального Минстроя.

Новые регламенты определят не только максимальную высотность зданий, но и процент застройки и озеленения.

- Мы хотим принять единые для всех новые правила землепользования и застройки и уйти от той истории, которая была раньше с предельными отклонениями. Для этого специально были подняты полномочия на уровень субъекта. Было создано министерство градостроительной политики, которое занимается сейчас разработкой всей нормативной документации, - уточнил Александр Фомин.

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