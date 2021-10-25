Виктор Кудряшов провел заседание оперштаба СО

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В понедельник, 25 октября председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Как обычно, заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, в работе штаба приняли участие члены Правительства Самарской области, главы министерств, ведомств, муниципальных образований региона.

Эпидемиологическая ситуация в области остается неблагополучной и крайне напряженной. По информации главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, заболеваемость сейчас выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 8 раз. За минувшие сутки было выявлено 1184 случая коронавируса, при этом больше всего в Самаре (480) и в Тольятти (210). В 25 муниципальных образованиях показатели заболеваемости на 100 тысяч населения превышают среднеобластное значение. Рост коснулся всех возрастных групп: среди детей до года – на 18,8%, 1-6 лет – на 15,3%, 7-14 лет – на 30%, 15-17 лет – на 36,5%, 18-29 лет – на 17,5%, 30-49 лет – 25,7%, 50-64 года – 26%, 65+ — на 19,6%. Руководитель ведомства еще раз подчеркнула: наибольший рост за неделю зафиксирован среди детей и подростков, в этой связи родителям нужно обеспечить максимальное нахождение детей дома, чтобы исключить для них риски быть инфицированным.

Количество исследований на новую коронавирусную инфекцию в регионе в общей сложности уже больше 4 миллионов, охват тестированием на прошедшей неделе составил 467 на 100 тысяч населения, обследовано более 99 тысяч человек. Во исполнение поручений Президента России Владимира Путина количество тестирований будет увеличиваться, в том числе за счет экспресс-тестов.

ОРВИ в регионе за минувшую неделю заболели почти на 9% меньше жителей, чем семью днями ранее, однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель в 1,8 раза выше. Внебольничных пневмоний выявлено больше на 6,6 %, чем на прошлой неделе, в прошлом году в это же время их было в 1,5 раза больше.

На амбулаторном лечении, по словам министра здравоохранения Армена Беняна, находится почти 31 тысяча жителей с подтвержденным коронавирусом, с пневмонией и ОРВИ – более 33 тысяч. Почти 90% пациентов обеспечиваются лекарствами в день первого осмотра. Идет контрактация для закупки препаратов в соответствии со схемами лечения, закупаются кислородные концентраторы.

В госпитальном звене 8101 место, еще 434 в стадии подготовки. 16% из тех, кто проходит лечение в госпиталях, – это «тяжелые» больные, почти 74% — средней тяжести. 8,5% приходится на проактивную госпитализацию (беременные, пожилые).

Полностью прошли первый цикл вакцинации 1180841 человек. Повторной вакцинации (через 6 месяцев после первого цикла) на данный момент подлежат 151954 человека, из них уже более 60 тысяч сделали прививку. Армен Бенян обратил внимание: в текущей ситуации, чтобы быстрее обезопасить себя, нужно прививаться той вакциной, какая есть в наличии в медицинском учреждении.

Кроме того, по словам руководителя областного минздрава, в настоящее время уже разрешена одновременная вакцинация от коронавируса и гриппа — инъекции вводятся в разные области тела. Получено более 580 тысяч доз вакцин от гриппа, использована почти 451 тысяча, ведомство ведет работу по увеличению поставок в регион.

На вопрос Виктора Кудряшова об обеспечении доступности прививочных пунктов Армен Бенян сообщил, что в области 167 пунктов вакцинации, также работают 9 круглосуточных. Задействованы мобильные ФАПы и более 50 мобильных бригад, которые в том числе осуществляют вакцинацию пожилых на дому.

Мобильные прививочные комплексы возле ТЦ и стационарные пункты в ТЦ некоторое время назад были свернуты, так как посещаемость их со временем снизилась и медицинский персонал целесообразнее было задействовать на других фронтах работы. Сегодня в Самаре возле торговых центров «Космопорт» и «Мега» работали два таких мобильных пункта. В ведомстве проанализируют их востребованность и при необходимости будут распространять такую практику и на другие торговые центры. Основная нагрузка сейчас приходится на прививочные пункты в медучреждениях. Их адреса и карта размещены на сайте регионального минздрава.

Виктор Кудряшов поручил региональному минздраву организовать работу прививочных пунктов в поликлиниках так, чтобы максимально сократить для граждан время ожидания прививки: «Мы должны еще раз проверить, все ли мы делаем, чтобы создать максимально комфортные условия для вакцинации, чтобы ожидание длилось не часы, а минуты. Если в поликлинике очередь, значит нужно организовать несколько постов. Людям важно еще раз напомнить, что ближайший пункт вакцинации находится в поликлинике по месту жительства. Наряду с районными поликлиниками, продолжат также работу и мобильные пункты, и круглосуточные кабинеты. Это направление будем усиливать».

Он также отметил: людям нужно понимать, что практика использования QR-кодов будет расширяться, эта мера будет действовать и по завершении режима нерабочих дней.

Дни с 25 по 29 октября по инициативе Губернатора региона объявлены нерабочими дополнительно к тем, которые обозначил Президент Владимир Путин.

Ближайшие 2 недели должны сыграть решающую роль в том, чтобы сбить волну заболеваемости. Представители Роспотребнадзора не советуют путешествовать, перемещаться по региону или стране. Нерабочие дни введены для максимального разобщения и разрыва цепочки заражения.

Дмитрий Азаров в своем инстаграм-аккаунте обратился к землякам с призывом использовать эти дни с максимальной пользой: «Дорогие мои земляки! Прошу оставаться по возможности дома — в режиме самоизоляции. Эта мера обязательна для старшего поколения 65+. Время потратьте на вакцинацию, защитите свое здоровье и здоровье окружающих. Давайте вместе остановим распространение инфекции».

«Вынужденное введение раньше обычного срока нерабочих дней призвано разорвать цепочки заражений, но, конечно, это сработает, если мы обеспечим контроль за соблюдением ограничений, которые отражены в постановлении губернатора», — пояснил председатель регионального Правительства.

Особое внимание – контролю за соблюдением самоизоляции заболевших жителей, проходящих лечение амбулаторно.

«Сейчас нередко можно услышать или прочитать в соцсетях рассказы о том, что люди, которые легко перенесли коронавирусную инфекцию, не соблюдали ограничительных мер, не самоизолировались. Не все, к сожалению, понимают, что кто-то встречу с инфицированным человеком — а по сути, с вирусом, — может и не пережить. Необходимо усилить контроль за соблюдением самоизоляции инфицированными гражданами. Предлагаю вернуться к практике подписания письменного согласия соблюдать требования режима самоизоляции для граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — отметил Виктор Кудряшов.

Есть факты и несознательности со стороны бизнеса: торговые точки, которые должны приостановить работу согласно постановлению Главы региона, чтобы обойти режим ограничений, ввели в ассортимент санитайзеры и маски, и таким образом продолжают работать, подвергая опасности покупателей и работников. Контроль и здесь будет усилен. В ближайшее время будет утверждена норма, согласно которой не менее 30% ассортимента должно относиться к перечню товаров первой необходимости.

«Этот режим ограничительных мер крайне неприятен и для предпринимателей, и для всех нас. Никто не хотел их вводить, останавливать работу бизнеса или создавать неудобства гражданам. Но здоровье людей важнее. Прошу еще раз довести до бизнес-сообщества информацию о действующих мерах поддержки, а также о том, что в ближайшее время мы утвердим новые. Предприниматели должны понять, что, идя на нарушения, они могут потерять гораздо больше, чем могут получить в виде мер господдержки, соблюдая все требования ограничений, — подчеркнул председатель Правительства. — Мы планируем закрепить группы муниципальных, государственных гражданских служащих, сотрудников полиции, Росгвардии, волонтеров за определенными территориями, они будут делать обходы, фиксировать нарушения и принимать меры. Эти жесткие, но необходимые меры направлены на то, чтобы сбить волну заболеваемости, прервать цепочку заражений, не допускать скопления людей в транспорте, одномоментного пребывания в помещениях. Уже завтра заработает горячая линия по нарушениям режима ограничений, действующих в нерабочие дни. Это позволит точечно реагировать на нарушения и привлекать виновных к ответственности».