В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной

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В субботу и воскресенье в Самаре жители региона смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте.

26 июня передвижной медицинский комплекс будет располагаться возле Дома профсоюзов (Волжский проспект, 19), прививку можно будет сделать с 17.00 до 21.00.

27 июня мобильный пункт вакцинации будет работать в Струковском парке с 14.00 до 22.00 (возле центрального входа со стороны набережной).

Напомним, продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров «Мега» (парковка у центрального входа), «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»), «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00.

Ежедневно в торговом центре «Аврора» с 11.00 до 18.00 работает стационарный прививочный пункт (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Приглашаем жителей региона пройти вакцинацию от COVID-19!